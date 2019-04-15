В Татарстане с 25 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 25 апреля по 10 мая в Татарстане устанавливается особый противопожарный режим.

Согласно документу, на период действия противопожарного режима запрещается жечь сухую траву и мусор, а также приготовление пищи на кострах и мангалах, а также применение пиротехнических изделий 1 – 3 класса опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним что в прошлом году особый противопожарный режим в Татарстане действовал с 30 апреля по 15 мая.