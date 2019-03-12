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В Татарстане с 15 апреля по 14 мая ограничат движение большегрузов

14:27, 12.03.2019
В Татарстане с 15 апреля по 14 мая ограничат движение большегрузов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с 15 апреля по 14 мая ограничат движение грузовиков на автодорогах регионального значения.

В постановлении за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина сказано, что ограничение будет распространяться на большегрузы, осевая нагрузка которых превышает 6 тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа планируется ввести запрет на проезд грузовиков на автодорогах регионального значения с асфальтобетонным покрытием в дневные часы, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса тепла. Движение будет разрешено с 22.00 до 10.00.

Ранее сообщалось, что на дорогах Татарстана появятся не менее 12 автоматических пунктов весового контроля до 2020 года.

ОбществоВласть Татарстан
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