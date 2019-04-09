Серебренников вышел на поклон с артистами в «Гоголь-центре», его встретили овациями

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после вечернего спектакля. Об этом сообщается в Instagram «Гоголь-центра».

Зрители встретили режиссера овациями. В комментариях к записи звучат многочисленные слова поздравления.

Напомним, ранее Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, а также продюсера Юрия Итина и экс-сотрудника Министерства культуры РФ Софью Апфельбаум. Дело Серебренникова началось в 2017 году. По версии следствия, он и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей из выделенных государством денег на театральный проект «Платформа».







