«Ставропольский бройлер» подал иск в суд к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания «Ставропольский бройлер», входящая в агрохолдинг «Ресурс», подала иск в суд к редакции передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу. Информация находится в данных картотеки судебных дел.

Суть претензий не называется. Рассмотрением иска занимается судья Ольга Никонова. Она возглавляет коллегию по рассмотрению споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, а также вопросов, которые возникают из гражданских и иных правоотношений, передает «Коммерсант».

Стоит отметить, что в 2017 году в передаче «Здоровье с Еленой Малышевой» рассказывалось про то, как эксперты «Роскачества» нашли сальмонеллу в образце марки «Благояр», принадлежащей группе агропредприятий «Ресурс».

Напомним, ранее сообщалось, что заслуженный врач РФ, обвинивший Малышеву в клевете, заявил, что встретится с ней.