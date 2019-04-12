Трутнев заработал больше всех в правительстве РФ в 2018 году

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал больше всех среди членов российского правительства. Он задекларировал доход в 538,4 млн рублей.

Также среди лидеров оказались министр промышленности и торговли Денис Мантуров (443,4 млн рублей) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (183,8 млн рублей).



Наименьший доход по итогам 2018 года задекларировал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заработавший 6,1 млн рублей, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте Кабмина РФ.



По итогам 2017 года больше всех в правительстве России заработал бывший вице-премьер Александр Хлопонин, задекларировавший около 3 млрд рублей.

