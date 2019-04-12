Советница Володина объяснила, как спикер Госдумы смог дистанционно проголосовать за проект «суверенного Рунета»

Голос спикера Госдумы Вячеслава Володина в поддержку законопроекта о «суверенном Рунете» засчитали из-за технической ошибки, сообщает «Коммерсант».

Такое заявление сделала советница Володина Анастасия Кашеварова. Накануне нижняя палата парламента приняла документ во втором чтении, среди проголосовавших за был и Вячеслав Володин. Хотя он физически не мог отдать свой голос — в этот день он находился в Саратовской области.

— Случился человеческий фактор, карточку председателя не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе (имеется в виду терминал для голосования). Древней системе, которую давно пора заменить, — пояснила Кашеварова.



При этом, согласно данным поименного голосования депутатов, Володин поддержал не все вопросы, которые были на повестке.