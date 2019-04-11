На трех улицах Казани автомобилисты столкнулись с необычно плотным трафиком

В Казани на некоторых магистралях был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для вечера.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», с таким затрудненным движением пришлось столкнуться на проспекте Универсиады в сторону центра. Сервис оценил движение в 4 балла, что на 3 балла больше обычного. Также необычно плотное движение было на улице Марселя Салимжанова — Оренбургский тракт в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного). Затрудненное движение наблюдалось на проспекте Ямашева к проспекту Победы (4 балла, что на 2 балла больше обычных значений). В целом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что отвечает обычному уровню.



