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Генетики объяснили, чем различаются пьянство и алкоголизм

23:32, 06.04.2019
Генетики объяснили, чем различаются пьянство и алкоголизм
Фото: realnoevremya.ru

В ДНК человека выявили различные комбинации генов, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма, сообщается на официальном портале Пенсильванского университета.

Регулярное пьянство является условием формирования зависимости, при этом из-за генетических особенностей это может и не произойти. Именно к такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета после генетического исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство жителей России (73,1%) объяснили употребление алкоголя традицией отмечать праздники со спиртным. Данные предоставил Росстат. Согласно опросу, среди респондентов, давших такой ответ, — 66% мужчин и 80,7% женщин. Их профессиональная принадлежность: 78,5% являются бюджетниками, 72,4% — сотрудники внебюджетных организаций, 72% — предприниматели, 72,9% — безработные и 64,5% — учащиеся.

Общество
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