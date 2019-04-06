Экс-замминистру культуры РФ Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил его адвокат Федор Куприянов.

Напомним, ранее сообщалось, что мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистру культуры России Григорию Пирумову по делу о хищении средств, выделяемых на реставрацию объектов культурного наследия. Так, ему увеличили срок с полутора до трех лет. Кроме того, экс-чиновника лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова виновным в хищениях средств, выделяемых на реставрацию объектов культурного наследия.

На данный момент Пирумов проходит обвиняемым по делу о хищении выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа денег в размере 450 млн рублей.







