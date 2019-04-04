Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти режиссера

Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.

По ее словам, врачи боролись за жизнь Георгия, но спасти его не смогли, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня не стало советского и российского кинорежиссера Георгия Данелии. Он скончался в возрасте 88 лет.

В конце февраля Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких. Он был направлен в реанимацию. Затем врачи приняли решение ввести режиссера в искусственную кому.

Спустя некоторое время жена режиссера рассказала, что Данелию вывели из комы, его состояние улучшилось.

