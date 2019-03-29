Верховный суд РТ оставил челнинку Лилию Акмалову из «списка Титова» под стражей

Бывший директор ООО«Колосс» Лилия Акмалова, уже 30 месяцев находящаяся в СИЗО, не смогла добиться в Верховном суде Татарстана изменения меры пресечения. Суд оставил предыдущее постановление Набережночелнинского горсуда о продлении срока содержания Акмаловой под стражей до 12 июня в силе.

Предпринимательница обвиняется в совершении преступлений по части 1 ст. 210, подпунктам а, б части 2 ст. 172, пункту б части 2 ст. 173 УК РФ. Во время заседания она просила учесть тяжелое положение ее семьи. По словам Акмаловой, ее мать больна и нуждается в уходе, а самой предпринимательнице нужна операция.

Ранее «Реальное время» писало о том, что Акмалова вошла в список предпринимателей уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который был направлен генпрокурору Юрию Чайке. В письме Титов попросил провести проверку законности содержания под стражей предпринимателей и указал, что зачастую доводы следователей о невозможности своевременного окончания расследования и необходимости продления срока никак не обоснованы.