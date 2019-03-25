В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
По итогам 2018 года «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль.
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Почты России» Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Если сравнивать с 2017 годом, выручка «Почты России» увеличилась на 6,9%, прибыль — в 3,5 раза, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее «Почта России» открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии.Общество
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