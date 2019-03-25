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В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

14:14, 25.03.2019
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2018 года «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль.

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Почты России» Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.

Если сравнивать с 2017 годом, выручка «Почты России» увеличилась на 6,9%, прибыль — в 3,5 раза, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее «Почта России» открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии.

Общество
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