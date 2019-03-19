США ввели санкции против венесуэльской Minerven

США расширили санкции в отношении Венесуэлы. В список вошла государственная горнодобывающая корпорация Minerven и ее гендиректор Адриан Антонио Пердомо Мат.

Минфин Соединенных Штатов обвиняет Minerven и ее руководителя в проведении «незаконных операций с золотом, которые продолжают поддерживать незаконный режим бывшего президента Николаса Мадуро», передает ТАСС.

Министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что санкции введены за поддержку близкого окружения Мадуро.

Напомним, что в американском Конгрессе говорят и о необходимости вводить санкции против россиян, связанных с президентом Венесуэлы либо оказывающих влияние на ситуацию в стране.