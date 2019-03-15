США оценили площадь «Исламского государства» в 1 кв. км

По данным американской разведки, площадь территории, которую контролирует ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»), составляет всего 1 кв. км.

Численность бойцов не превышает нескольких сотен человек, передает РБК слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

«Мы почти заканчиваем кампанию вдоль Евфрата, цель которой лишить «халифат» последних территориальных владений. У них несколько сотен бойцов и менее 1 кв. км земли», — сообщил Джеффри.

Численность сторонников террористов в Ираке и Сирии он оценил в 15—20 тыс. человек.