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США расширили санкции в отношении Ирана

20:45, 22.03.2019
США расширили санкции в отношении Ирана
Фото: pixabay.com

Минфин США ввел санкции против 14 граждан и 17 компаний Ирана.

В сообщении американского ведомства говорится, что попавшие под санкции граждане и юрлица связаны с деятельностью иранской компании SPND, занимающейся исследованиями в военной сфере.

Сейчас ограничительные меры действуют против 960 граждан, организаций, воздушных и морских судов Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, который был введен в 1995 году при администрации Билла Клинтона.

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