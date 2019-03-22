США расширили санкции в отношении Ирана

Минфин США ввел санкции против 14 граждан и 17 компаний Ирана.

В сообщении американского ведомства говорится, что попавшие под санкции граждане и юрлица связаны с деятельностью иранской компании SPND, занимающейся исследованиями в военной сфере.

Сейчас ограничительные меры действуют против 960 граждан, организаций, воздушных и морских судов Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, который был введен в 1995 году при администрации Билла Клинтона.