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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг продолжает работать на фоне сообщений об отставке

11:50, 18.03.2019
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг продолжает работать на фоне сообщений об отставке
Фото: government.ru

Глава Оренбургской области Юрий Берг продолжает работать в обычном режиме на фоне сообщений СМИ об отставке.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, сегодня он работает в Москве, где проведет ряд рабочих встреч по поводу нацпроектов. Завтра Берг должен встретиться с полпредом по ПФО Игорем Комаровым и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин в ближайшее время начнет серию отставок губернаторов.

Планируется, что в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов с низкими рейтингами. Среди возможных претендентов, помимо Берга, называются Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Бердников (Республика Алтай) и Борис Дубровский (Челябинская область).

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