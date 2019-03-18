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Британские ученые заявили, что открыли личность Джека-потрошителя

11:05, 18.03.2019
Британские ученые заявили, что открыли личность Джека-потрошителя
Фото: pixabay.com

Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса заявили, что им удалось установить истинную личность Джека-потрошителя.

Согласно отчету экспертов, серийным убийцей являлся польский иммигрант Аарон Косминский, работавший парикмахером. Ученые в рамках исследования изучили анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и одной из его жертв — Кэтрин Эддоус, пишет газета The Sun.

Личность преступника установили путем сравнения фрагментов митохондриальной ДНК с платка с фрагментами, взятыми у живых потомков Косминских. Так, на одной из улик проба показала «статистическую вероятность полной идентификации».

Ранее сообщалось, что российские и японские ученые смогли «оживить» клетки мамонта.

Справка

Джек-потрошитель — псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства.

ОбществоИстория
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