Британские ученые заявили, что открыли личность Джека-потрошителя
Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса заявили, что им удалось установить истинную личность Джека-потрошителя.
Согласно отчету экспертов, серийным убийцей являлся польский иммигрант Аарон Косминский, работавший парикмахером. Ученые в рамках исследования изучили анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и одной из его жертв — Кэтрин Эддоус, пишет газета The Sun.
Личность преступника установили путем сравнения фрагментов митохондриальной ДНК с платка с фрагментами, взятыми у живых потомков Косминских. Так, на одной из улик проба показала «статистическую вероятность полной идентификации».
Ранее сообщалось, что российские и японские ученые смогли «оживить» клетки мамонта.
Справка
Джек-потрошитель — псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства.
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