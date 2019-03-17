Кудрин: США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении еще 40 лет

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении еще 40 лет.

По его словам, после обозначенного времени влияние США начнет постепенно снижаться.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут», — сказал Кудрин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он добавил, что американские власти скоро «будут более эгоистично себя вести на мировых рынках».

Напомним, ранее Кудрин заявил, что Россия на 40 лет отстала по производительности труда от стран G7.