В аэропорту Казани задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов из-за тумана

В Международном аэропорту «Казань» задержано прибытие и вылеты нескольких рейсов из-за тумана и плохой видимости. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в воздушной гавани задержано прибытие нескольких рейсов по направлениям из Москвы, а также рейс из Ростова-на-Дону и их обратные вылеты. Он добавил, что среднее время задержки составило полтора часа, передает «Интерфакс».

Ранее МЧС предупреждало о тумане на территории Татарстана и Казани.

Завтра на территории республики ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Местами прогнозируется сильный ветер до 15 м/с, на западе РТ днем возможна метель.