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Скончалась культуролог и кинокритик Майя Туровская

19:38, 06.03.2019

Скончалась культуролог и кинокритик Майя Туровская. Об этом сообщила главный редактор «Сеанса» Любовь Аркус в Facebook.

Туровской было 94 года. Причина смерти не раскрывается.

Она известна тем, что была одним из авторов сценария фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Является лауреатом премии «Ника» 2007 года в номинации «За вклад в кинематографические науки, критику».

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