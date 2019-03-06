Скончалась культуролог и кинокритик Майя Туровская

Скончалась культуролог и кинокритик Майя Туровская. Об этом сообщила главный редактор «Сеанса» Любовь Аркус в Facebook.

Туровской было 94 года. Причина смерти не раскрывается.



Она известна тем, что была одним из авторов сценария фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Является лауреатом премии «Ника» 2007 года в номинации «За вклад в кинематографические науки, критику».