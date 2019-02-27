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Минниханов опубликовал видео с конфискованным у наркоторговцев тигренком

20:58, 27.02.2019
Минниханов опубликовал видео с конфискованным у наркоторговцев тигренком
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеозапись с тигренком, которому дали кличку Луна. Маленькая хищница была конфискована у задержанных наркоторговцев, и руководитель республики распорядился отправить ее в казанский зоопарк.

«Луна в Казанском зоопарке!», — написал президент РТ.

Напомним, что зооботсад отказывался принять тигренка. Животное более двух недель содержалось в частном зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах.

ОбществоВласть Татарстан
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