Минниханов опубликовал видео с конфискованным у наркоторговцев тигренком

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеозапись с тигренком, которому дали кличку Луна. Маленькая хищница была конфискована у задержанных наркоторговцев, и руководитель республики распорядился отправить ее в казанский зоопарк.

«Луна в Казанском зоопарке!», — написал президент РТ.

Напомним, что зооботсад отказывался принять тигренка. Животное более двух недель содержалось в частном зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах.