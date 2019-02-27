Минниханов опубликовал видео с конфискованным у наркоторговцев тигренком
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеозапись с тигренком, которому дали кличку Луна. Маленькая хищница была конфискована у задержанных наркоторговцев, и руководитель республики распорядился отправить ее в казанский зоопарк.
«Луна в Казанском зоопарке!», — написал президент РТ.
Луна в Казанском зоопарке! pic.twitter.com/XD2S8vMy3V
— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 27 февраля 2019 г.
Напомним, что зооботсад отказывался принять тигренка. Животное более двух недель содержалось в частном зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым