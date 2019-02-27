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Навальный назвал санкции США против России «хаотичным и непонятным бардаком»

18:49, 27.02.2019
Навальный назвал санкции США против России «хаотичным и непонятным бардаком»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный в интервью Financial Times назвал санкции США против России «хаотичным и непонятным бардаком»

По его словам, санкции против российского госдолга ударят не по Кремлю, а по рядовым россиянам.

Также Навальный раскритиковал решение США снять санкции с компаний миллиардера Олега Дерипаски, назвав это «громадным провалом, пишут «Ведомости».

Напомним, сегодня Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Авторы документа предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться спустя 90 дней после вступления в силу закона.

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