Навальный назвал санкции США против России «хаотичным и непонятным бардаком»

Оппозиционер Алексей Навальный в интервью Financial Times назвал санкции США против России «хаотичным и непонятным бардаком»

По его словам, санкции против российского госдолга ударят не по Кремлю, а по рядовым россиянам.

Также Навальный раскритиковал решение США снять санкции с компаний миллиардера Олега Дерипаски, назвав это «громадным провалом, пишут «Ведомости».

Напомним, сегодня Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Авторы документа предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться спустя 90 дней после вступления в силу закона.