Американские СМИ говорят о национальном кризисе в стране

Некоторые американские средства массовой информации признают, что Россия смогла одержать победу над США по сценарию, который в прежние годы казался невозможным, сообщают РИА-Новости со ссылкой на New American Journal.

СМИ подчеркивают, что это стало возможным за счет деятельности Дональда Трампа, который, по их мнению, действует в интересах Москвы, чем вводит страну в хаос. Издание подчеркивает, что приход Трампа к власти обернулся национальным и международным кризисом.

«Россия победила США без единого выстрела», — утверждает СМИ.

Напомним, президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью номинировали на премию «Золотая малина» (Razzie Award), отмечающую худшие работы в кино.



