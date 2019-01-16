В Пензе судья объяснила запрет на съемку тем, что «не причесалась»

Председатель районного суда в Пензе Светлана Шубина объяснила запрет на фото- и видеосъемку в зале суда тем, что не причесалась и плохо выглядит.

В Ленинском районном суде Пензы 15 января состоялись заседания по мере пресечения для фигурантов дела «Сети» Михаила Кулькова и Максима Иванкина, которых обвиняют в подготовке терактов в России.

Перед началом заседания журналист издания «7x7» Евгений Малышев заявил ходатайство о разрешении на фото- и видеосъемку, однако Шубина его не удовлетворила.

«Аудиозапись разрешена, вопросов нет. По фото- и видеосъемке суд отклоняет ходатайство в связи с тем, что не готов к участию, не причесался, плохо выглядит. Я возражаю», — сказала Шубина.

