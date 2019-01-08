Военная полиция России начала патрулировать район Сирии рядом с Турцией
Военная полиция Министерства обороны России начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо близ турецкой границы, сообщает «РИА Новости», цитируя представителя полиции Юсупа Маматов: «Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований».
Маршрут следования будет регулярно меняться. Первый маршрут патрулирования военных полицейских прошел вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа, через города Мельмиран, Аджами, Еланлы, Елибафар.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым