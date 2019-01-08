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Военная полиция России начала патрулировать район Сирии рядом с Турцией

08:30, 08.01.2019

Военная полиция Министерства обороны России начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо близ турецкой границы, сообщает «РИА Новости», цитируя представителя полиции Юсупа Маматов: «Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований».

Маршрут следования будет регулярно меняться. Первый маршрут патрулирования военных полицейских прошел вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа, через города Мельмиран, Аджами, Еланлы, Елибафар.


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