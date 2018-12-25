Цены на бензин в январе — ноябре выросли на 9,6%

Росстат оценил динамику цен на автомобильный бензин: по его данным, в январе — ноябре 2018 года потребительские цены на него выросли на 9,6% относительно аналогичного прошлогоднего периода. В том числе АИ-92 подорожал на 9,9%, АИ-95 — на 9,4%, АИ-98 — на 8,3%. Больше всего выросли цены на дизельное топливо — на 13,6% в годовом выражении.

В то же время стоимость производства бензина выросла намного сильнее, следует из данных Росстата: цены производителей по сравнению с январем — ноябрем 2017 года увеличились на 18,2%.

Напомним, ранее Центробанк отмечал, что майский скачок цен на бензин до сих пор остается одним из главных факторов, влияющих на рост инфляционных ожиданий (в ноябре они резко выросли до 9,8% после спада месяцем ранее).