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Марат Садыков встретился с главой Минздрава Чечни

18:58, 22.12.2018
Марат Садыков встретился с главой Минздрава Чечни
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков встретился с главой Минздрава Чеченской республики Эльханом Сулеймановым.

Стороны обсудили возможные направления для обмена опытом и договорились о подписании соглашения о сотрудничестве. Кроме того, Эльхан Сулейманов пригласил Марата Садыкова в Грозный с ответным визитом, говорится в сообщении Минздрава РТ.

Отмечается, что чеченской делегации кратко презентовали деятельность татарстанской компании «Эйдос-Медицина», которая производит медицинские симуляторы для организации современного практического обучения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане самая низкая обеспеченность инфекционными койками не только в округе, но и по России. Как татарстанские парламентарии предлагают бороться с дефицитом в регионе врачей-инфекционистов — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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