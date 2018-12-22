Марат Садыков встретился с главой Минздрава Чечни

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков встретился с главой Минздрава Чеченской республики Эльханом Сулеймановым.



Стороны обсудили возможные направления для обмена опытом и договорились о подписании соглашения о сотрудничестве. Кроме того, Эльхан Сулейманов пригласил Марата Садыкова в Грозный с ответным визитом, говорится в сообщении Минздрава РТ.

Отмечается, что чеченской делегации кратко презентовали деятельность татарстанской компании «Эйдос-Медицина», которая производит медицинские симуляторы для организации современного практического обучения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане самая низкая обеспеченность инфекционными койками не только в округе, но и по России. Как татарстанские парламентарии предлагают бороться с дефицитом в регионе врачей-инфекционистов — в материале «Реального времени».