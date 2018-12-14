Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 5,3 км

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Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 5,3 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на Горьковском шоссе — от Малого Лебяжьего озера до улицы Болотникова. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр и из центра (5 и 6 баллов соответственно), проспект Ямашева к проспекту Победы (5 баллов).