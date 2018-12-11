Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улицах Достоевского и Аделя Кутуя — от улицы Чехова до улицы Академика Сахарова. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр и из центра (5 и 7 баллов соответственно), улица Вишневского — улица Эсперанто от Миллениума (5 баллов).