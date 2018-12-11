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Валерия прокомментировала слухи о скорой свадьбе дочери и российского рэпера

02:31, 11.12.2018

Певица Валерия прокомментировала информацию о свадьбе ее дочери Анны Шульгиной и рэп-исполнителя Слэма.

«И речи не шло, и не думал никто. Зачем торопить события?», — приводят «Дни.ру» слова Валерии.

По ее словам, у молодых людей «замечательные творческие, очень уважительные друг к другу отношения». При этом рэпер вдохновил Анну Шульгину на самостоятельный проект. Так, она в итоге записала авторский альбом и выпустила совместный с молодым человеком клип. Общество
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