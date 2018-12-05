Еврокомиссия обвинила Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Еврокомиссия на фоне подготовки ЕС к выборам в Европарламент в мае 2019 года назвала Россию основным источником дезинформации.

«Нам нужно быть вместе, объединить наши силы для защиты нашей демократии от дезинформации. Мы видели попытки вмешательства в наши выборы и референдумы и доказательства, указывающие на Россию как на основной источник этих кампаний» — цитирует "Интерфакс" замглаву Еврокомиссии Андруса Ансипа.



Еврокомиссия планирует увеличить бюджет на противодействию пропаганде до 5 млн евро. Денежные средства пойдут на расширение штата специалистов и дополнительное оборудование.

Ранее страны ЕС выступили за введение новых санкций в ответ на кибератаки, которые якобы совершили российские и китайские хакеры.