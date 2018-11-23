Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы объявили в международный розыск

Экс-гендиректор компании-собственника сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск.

«Постановление о розыске было прописано 31 октября. Сегодня оно вступает в законную силу», — передает ТАСС со ссылкой на адвоката Вишневского.

Отмечается, что постановление вступило в силу, после того как Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию и признал обоснованным решение о заочном аресте Вишневского до 25 декабря.

Следственный комитет заочно арестовал Вишневского 1 ноября. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ранее по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово задержаны три новых фигуранта. Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».