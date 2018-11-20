Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 250 часам обязательных работ
Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ и штрафу 200 тыс. рублей за нарушение тайны личной жизни.
Дело слушалось в закрытом режиме. Цымбалюк-Романовская вину не признала
По версии следствия, она установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения, камера работала полгода. Цымбалюк-Романовская объяснила установку камеры необходимостью следить за делами мужа, пишет «РИА Новости».
Ранее Джигарханяна госпитализировали пятый раз за год.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым