Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 250 часам обязательных работ

Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ и штрафу 200 тыс. рублей за нарушение тайны личной жизни.

Дело слушалось в закрытом режиме. Цымбалюк-Романовская вину не признала

По версии следствия, она установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения, камера работала полгода. Цымбалюк-Романовская объяснила установку камеры необходимостью следить за делами мужа, пишет «РИА Новости».

Ранее Джигарханяна госпитализировали пятый раз за год.