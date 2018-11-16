Песков об истории с Цеповязом: «Это вопиющая, отвратительная ситуация»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющей и отвратительной ситуацию с улучшенными условиями содержания осужденного за убийства в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза

«Это вопиющая, отвратительная ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — цитирует пресс-секретаря Путина RT.



Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.



Сам Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он есть крабов и шашлыки, являются подделкой. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, заключенный ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц.