Путина заставили пройти через металлоискатель в Сингапуре — он сработал

В Сингапуре перед саммитом Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) президента России Владимира Путин заставили пройти через рамки металлоискателя, который сработал.

«Он приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку», — сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, назвав это «без преувеличения уникальной ситуацией».



По его словам, президенту обычно открывают дополнительный проход, который «всегда есть и отгорожен какими-нибудь столбиками».

«И говорят теперь, что даже если бы он вытащил из карманов все, что, по мнению службы безопасности, могло зазвенеть, например, тайный мобильный телефон, о существовании которого столько лет говорят все, кто про это ничего не знает, то звон все равно никуда бы не делся, сколько бы раз его сквозь эту рамку ни попросили еще пройти. Потому что это якобы звенит то, из-за чего все-таки именно так, а не иначе относятся к Владимиру Путину в мире. Потому что из стали». — отметил журналист.

Также в Сингапуре в автобусе провели личный досмотр помощника президента Юрия Ушакова, когда он должен был встречать Путина у трапа самолета.

Путин прибыл в Сингапур 13 ноября с трехдневным визитом. Он будет участвовать в двух саммитах: Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в 13 Восточноазиатском.

