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Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

03:35, 14.11.2018
Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года
Фото: скриншот

Последний, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Это следует из трейлера, размещённом в Twitter.

Сам ролик содержит кадры из предыдущих сезонов сериала.

Ранее «Игра престолов» получила телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

Кроме того Питер Динклэйдж, которому в «Игре престолов» отведена роль Тириона Ланнистера, получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале.

ОбществоКультура
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