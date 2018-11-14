Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года
Последний, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Это следует из трейлера, размещённом в Twitter.
Every battle.
Every betrayal.
Every risk.
Every fight.
Every sacrifice.
Every death.
All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH
— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.
Сам ролик содержит кадры из предыдущих сезонов сериала.
Ранее «Игра престолов» получила телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».
Кроме того Питер Динклэйдж, которому в «Игре престолов» отведена роль Тириона Ланнистера, получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым