Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Фото: скриншот

Последний, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Это следует из трейлера, размещённом в Twitter.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.

Сам ролик содержит кадры из предыдущих сезонов сериала.

Ранее «Игра престолов» получила телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

Кроме того Питер Динклэйдж, которому в «Игре престолов» отведена роль Тириона Ланнистера, получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале.