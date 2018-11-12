Ильгизар Шагалиев покинул пост руководителя исполкома Мензелинского района

Сегодня на сессии совета Мензелинского района РТ депутаты приняли отставку руководителя исполнительного комитета Ильгизара Шагалиева.

Отмечается, что Шагалиев решил покинуть занимаемую должность по собственному желанию. Он работал руководителем исполнительного комитета с 1997 года.

Глава района Айдар Салахов выразил ему благодарность за добросовестную работу на своем посту и сказал, что Шагалиев назначается советником главы по перспективным проектам. После чего Салахов наградил Шагалиева грамотой главы администрации района, пишет «Мензеля».



В октябре в Нурлатском районе назначили нового руководителя исполкома. Им стал Линар Маняпов.