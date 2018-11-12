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Ильгизар Шагалиев покинул пост руководителя исполкома Мензелинского района

17:21, 12.11.2018
Ильгизар Шагалиев покинул пост руководителя исполкома Мензелинского района
Фото: menzelinsk.tatarstan.ru

Сегодня на сессии совета Мензелинского района РТ депутаты приняли отставку руководителя исполнительного комитета Ильгизара Шагалиева.

Отмечается, что Шагалиев решил покинуть занимаемую должность по собственному желанию. Он работал руководителем исполнительного комитета с 1997 года.

Глава района Айдар Салахов выразил ему благодарность за добросовестную работу на своем посту и сказал, что Шагалиев назначается советником главы по перспективным проектам. После чего Салахов наградил Шагалиева грамотой главы администрации района, пишет «Мензеля».

В октябре в Нурлатском районе назначили нового руководителя исполкома. Им стал Линар Маняпов.

ОбществоВласть Татарстан
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