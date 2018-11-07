Амурскую колонию, где член банды Цапка ел икру, в этом году проверяли два раза

Колония в Амурской области, где член банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов, икру и жарил шашлыки, дважды проверялась в этом году.

По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, они связаны с условиями содержания заключенного.

«Первая проверка прошла еще в апреле, когда в сети появились фотографии, на которых Цеповяз ест крабов и икру, а также жарит шашлыки. Тогда было установлено, что фото были сделаны еще в 2015 году», — пояснил он.

Тогда же проверка выявила, что прежнее руководство делало Цеповязу поблажки, которые заключались в послаблениях в части выполнения им распорядка дня. Кроме того, выяснилось, что у Цеповяза имеется 16 благодарностей, которые были отменены за исключением поощрений за участие в спортивных мероприятиях среди заключенных, пишет RT.

Вторая проверка прошла летом. Тогда жена Цеповяза обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что бывший бандит весьма вольготно чувствует себя в колонии и имеет доступ к интернету и мобильной связи. При этом нарушений не было выявлено. Сейчас будет проводиться третья проверка.

«Могу заверить, что сейчас никто никаких поблажек Цеповязу не делает, он сидит в достаточно жестких условиях. Что касается деликатесов, то во многих СИЗО арестантам разрешается заказывать и икру, и шашлык», — пояснил он.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где находится Цеповяз.