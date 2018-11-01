Монеточка написала песню для фильма ужасов от дочки Михалкова

Российская певица Монеточка написала песню «Не хочу ничего знать» для фильма ужасов «Проигранное место». Режиссером выступила Надежда Михалкова – дочь известного режиссера Никиты Михалкова.

Премьера картины состоялась 1 ноября, пишет «Дни.ру».

Героями фильма являются старшеклассники, в жизни которых происходят ужасные события. Подростки рассказывают друг другу страшилку о проигранном месте в кинотеатре. Каждый, кто садится туда, умирает.

Сначала никто не верит в эту историю, но вскоре в городе один за другим начинают гибнуть учащиеся. Школьники решают провести собственное расследование и узнать, как связаны эти смерти с жутким местом в зале.

Одну из главных ролей в фильме исполнила старшая сестра режиссера Анна Михалкова. Она сыграла мать одного из учеников.

Напомним, что в Нижнем Новгороде отменили концерты пяти популярных артистов после проверки прокуратуры. Среди них было и выступление Монеточки.