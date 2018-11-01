«Левада-центр»: 18% россиян провели отпуск дома из-за финансовых проблем

Почти каждый пятый россиянин, а именно 18%, провел свой летний отпуск дома из-за отсутствия денег.



При этом 7% респондентов во время отпуска навестили родственников, 5% подрабатывали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

В турпоездки по стране отправились 4% россиян. За границей побывали 5% опрошенных (в том числе 4% съездили в страны дальнего зарубежья, 1% — в страны бывшего СССР), в прошлом году таких респондентов было 4%.

Отмечается, что опрос проведен в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов ушел сегодня в очередной отпуск до 6 ноября.