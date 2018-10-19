Глава Мособлизбиркома возглавит Красногорск вместо Хабирова

Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет место Радия Хабирова, назначенного врио главы Башкирии. Хаймурзина станет врио главы городского округа Красногорска в понедельник, 22 октября.

«Хабиров ушел, она справится», — передает РБК со ссылкой на источник, близкий властям Красногорска.

Информацию подтвердил собеседник, близкий к властям Красногорска. По его словам, Хаймурзина много взаимодействовала с Хабировым будучи зампредседателя правительства области.



Напомним, пост главы Красногорска стал вакантным после того, как 11 октября президент Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкортостана.