Глава Мособлизбиркома возглавит Красногорск вместо Хабирова
Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет место Радия Хабирова, назначенного врио главы Башкирии. Хаймурзина станет врио главы городского округа Красногорска в понедельник, 22 октября.
«Хабиров ушел, она справится», — передает РБК со ссылкой на источник, близкий властям Красногорска.
Информацию подтвердил собеседник, близкий к властям Красногорска. По его словам, Хаймурзина много взаимодействовала с Хабировым будучи зампредседателя правительства области.
Напомним, пост главы Красногорска стал вакантным после того, как 11 октября президент Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкортостана.ОбществоВласть Башкортостан
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