Хабиб Нурмагомедов может посетить Самару и Тольятти
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова посетить регион. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
Азаров и Нурмагомедов встретились в среду, 10 октября, на международном форуме «Россия — спортивная держава». По словам губрантора, он пригласил спортсмена приехать в Самару и Тольяттии.
«Он уже бывал, сказал, что приедет еще», — добавил Дмитрий Азаров
Напомним, ранее Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.Общество
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