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Хабиб Нурмагомедов может посетить Самару и Тольятти

10:13, 11.10.2018
Хабиб Нурмагомедов может посетить Самару и Тольятти
Фото: kremlin.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова посетить регион. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Азаров и Нурмагомедов встретились в среду, 10 октября, на международном форуме «Россия — спортивная держава». По словам губрантора, он пригласил спортсмена приехать в Самару и Тольяттии.

«Он уже бывал, сказал, что приедет еще», — добавил Дмитрий Азаров

Напомним, ранее Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.

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