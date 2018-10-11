Хабиб Нурмагомедов может посетить Самару и Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова посетить регион. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Азаров и Нурмагомедов встретились в среду, 10 октября, на международном форуме «Россия — спортивная держава». По словам губрантора, он пригласил спортсмена приехать в Самару и Тольяттии.

«Он уже бывал, сказал, что приедет еще», — добавил Дмитрий Азаров

Напомним, ранее Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.