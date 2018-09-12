Немецкая партия отказалась давать вооруженным силам согласие на авиаудары по Сирии

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) не даст согласия на участие немецких вооруженных сил в ударах по Сирии. Без одобрения парламента Бундесвер (Вооруженные силы Германии) не сможет предпринимать никаких действий.



Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что Германия может присоединиться к США, Великобритании и Франции в их возможном ударе по Сирии, передает «Политика Сегодня».

«С самого начала говорить «нет», независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии», — сказала Меркель.

По ее словам, правительство Германии будет действовать на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом.

Ранее АдГ подала в конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель в связи с миграционной политикой правительства.