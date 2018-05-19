Немецкая партия подала в суд на Меркель из-за миграционной политики

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель в связи с миграционной политикой правительства.



Жалобу подали в конституционный суд города Карлсруэ еще 14 апреля, передает Zeit со ссылкой на юриста партии Штефана Бранднера.

Отмечается, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право бундестага участвовать в решении вопроса. Поэтому партия требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.

Напомним, в марте Ангелу Меркель переизбрали на пост канцлера Германии.