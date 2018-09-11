Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,4 километра

Длина самой большой пробки в Казани на сегодня составила 2,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».



Затор был зафиксирован вечером на улице Михаила Миля и проспекте Фатыха Амирхана — от строительного рынка до улицы Маршала Чуйкова. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов), улица Декабристов в обе стороны (5 баллов).