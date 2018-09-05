Арбитраж РТ вернул экс-владельцу обувной фабрики «Спартак» особняк в Боровом Матюшино

Арбитражный суд РТ признал недействительной сделку по продаже экс-владельцем казанской обувной фабрики «Спартак» Райхатом Гариповым особняка в Боровом Матюшино площадью 740 кв. м.

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве, он продал дом в апреле 2016 года бывшему директору ООО «Спартак-финанс» Ленару Шарипову. Таким образом, суд вернул особняк в собственность Гарипова, и теперь недвижимость могут выставить на аукцион для погашения долгов перед кредиторами.

Напомним, что 6 апреля АС РТ признал бывшего владельца и гендиректора обувной фабрики «Спартак» Райхата Гарипова банкротом. Иск о признании владельца фабрики банкротом подал «Тимер банк», долг перед которым составлял 15,2 млн рублей.