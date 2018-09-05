Татарстан проведет форум по сохранению национальных языков за 1 миллион рублей

Татарстан проведет научно-практический форум «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы».

Контракт на его проведение стоимостью 1 млн рублей подписали с Казанским федеральным университетом. Из этих денег 350 тыс. рублей пойдут на изготовление печатной продукции, на канцтовары — 55 тыс. рублей, проезд для гостей — 190 тыс. рублей, техническое оснащение обойдется в 150 тыс. рублей, на оплату работы и налоги пойдет 250 тыс. рублей.

Форум пройдет с 11 по 14 октября 2018 года. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Ранее в Казани прошел VIII Всемирный форум татарской молодежи, где решали вопросы развития нации и вопрос языков.