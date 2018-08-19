Премьер-министром Словении стал комик, который пародировал премьер-министров

Премер-министром Словении стал комик и политический сатирик Марьян Шарец, который пародировал прежних премьер-министров. Его кандидатуру поддержали 55 членов парламента, против высказался 31.

Шареца поддержали пять партий парламента, которые собрали в его пользу 43 подписи. Отметим, что Шарец с 2010 года занимал должность мэра города Камника, а в 2017 году проиграл на президентских выборах, уступив нынешнему лидеру во втором туре. Мужчина уже более восьми лет занимается политикой, однако многие его до сих пор ассоциируют с клоуном, сообщает Tj.

У нового премьер-министра есть 15 дней на то, чтобы передать президенту Словении список тех, кто войдет в кабинет министров.

Напомним, нижегородским министром культуры рассчитывали стать 35 человек.