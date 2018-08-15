В «Деловой России» предложили смягчить законопроект о визовых центрах

Организация «Деловая Россия» проведет круглый стол по законопроекту об аккредитации визовых центров. Предлагается смягчить документ по нескольким пунктам.

Например, вместо ограничения иностранного участия до 20% можно обязать визовых операторов «сделать прозрачной структуру владения», пишет «Коммерсант». В российском отделении «Трансперенси Интернешнл» полагают, что законопроект поддерживает интересы самого крупного оператора — VFS Global.

Сами же компании выступают за четкое регулирование рынка. При этом в нынешнем варианте законопроект их не устраивает.

Ранее сенатор от Татарстана Олег Морозов и его коллега Константин Косачев внесли на рассмотрение законопроект о визовых центрах. Он предполагал детальное регулирование отрасли. Однако представители туриндустрии заявили, что под требования закона не попадает ни один центр. Рассмотрение проекта было отложено.