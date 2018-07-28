В Конгрессе США выступили против личных встреч Путина и Трампа

В Конгрессе США выступают против проведения встреч один на один между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий проект резолюции внесен в парламент США.

«(Палата представителей Конгресса США) решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом США и президентом России Владимиром Путиным" — цитирует фрагмент резоюции РТ.

Кроме того, в Конгрессе США призывают Трампа представить на рассмотрение и утверждение в конгресс любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и президентом России Путиным в Хельсинки.



В документе подчеркивается, что российская сторона заявила о достижении договоренностей между Путиным и Трампом, которые якобы «отвечают интересам Кремля».

Ранее стало известно, что в Конгрессе США планируют продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.